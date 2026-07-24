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В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну

В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну
Предвыборный плакат кандидата от партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Директор принадлежащего арестованному главе оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмену Гагику Царукяну коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" задержан в пятницу.

"Директор Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" (производит продукцию под брендом "Ной" - ИФ) Арман Давтян задержан по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах", - заявили в пресс-службе Следственного комитета Армении госинформагентству "Арменпресс".

7 июля суд в Ереване принял решение о двухмесячном аресте Царукяна. Следственный комитет подозревает группу лиц под его руководством в совершении в 2022-2024 гг. крупномасштабных мошенничеств и отмывании денег в особо крупных размерах - похищении более $22 млн у граждан Ирана, с которыми основали ряд компаний по импорту в Армению транспортных средств, техники, топлива.

Царукян заявил о сфабрикованном уголовном деле против него, назвав его "надуманным", и о краже голосов на выборах в парламент.

16 июля Генпрокуратура Армении сообщила, что принадлежащий Царукяну завод "Араратцемент" передан в управление государства решением Антикоррупционного суда.

В мэрии Еревана заявили, что принадлежащий Царукяну спортивно-оздоровительный комплекс "Мульти Велнесс" передан городу. Принадлежащий Царукяну торговый комплекс "Ариндж Молл" опломбирован сотрудниками Комитета госдоходов.

Генпрокуратура также требует конфисковать у Царукяна 75 объектов недвижимости, рыночную стоимость десяти объектов, 42 транспортных средства, участие в 38 юридических лицах, включая ООО "Мульти Групп Концерн", ООО "Мульти Автотранс", ООО "Онира Клаб" (казино "Шангри Ла" - ИФ), 105 млрд 865 млн 865 тыс. драмов ($292 млн).

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что завод "Араратцемент" будет национализирован. Он также неоднократно заявлял, что Царукян, а также другие лидеры оппозиционных сил "должны сидеть в тюрьме", обвинял их в раздаче "предвыборных взяток" на парламентских выборах 7 июня.

Армения Арарат Гагик Царукян
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