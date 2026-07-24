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МУС проголосовал за отстранение прокурора Хана из-за подозрений в домогательствах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - МУС принял решение отстранить от должности британского прокурора Карима Хана на фоне подозрений в сексуальных домогательствах, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на источники.

"Два дипломата подтвердили, что участники Римского статута МУС проголосовали за отстранение прокурора", - говорится в сообщении.

С 2024 года его подозревают в сексуальных домогательствах к помощнице. Хан вину не признает.

Сам Хан не смог присутствовать на заседании МУС в Нью-Йорке, поскольку ему запрещен въезд в США в связи с санкциями, введенными администрацией президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне ввели такие меры из-за инициированного Ханом расследования МУС в отношении израильских официальных лиц в связи с действиями военных Израиля в секторе Газа. В частности, Хан добился выдачи ордера МУС на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху за "преступления против человечности и военные преступления".

Хан занимал пост прокурора МУС с 2021 года. Впервые за историю МУС, который начал работу в 2002 году, прокурор был отстранен от должности.

МУС Карим Хан
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