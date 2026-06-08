Рубио поздравил Пашиняна с победой на выборах

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах.

"Поздравляю премьера Никола Пашиняна с тем, что его партия осталась у власти (...). Мы готовы работать с Арменией над реализацией целей, обозначенных на историческом Вашингтонском мирном саммите", - написал он в соцсети в понедельник.

Рубио подчеркнул, что США нацелены на сотрудничество с Ереваном "для обеспечения мира, стабильности и процветания как в Закавказье, так и за его пределами".