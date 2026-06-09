Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

Трамп пообещал окончательную сделку с Ираном в течение двух недель, США атаковали танкер под флагом Палау, Рубио поздравил Пашиняна с победой

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что США в ближайшие две недели объявят о "полной победе" над Ираном и заключат окончательную сделку.

- Подход Вашингтона к переговорам с Тегераном будет основываться на том, что президент Трамп сочтет лучшим для американцев, независимо от возможных разногласий с Израилем, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

- Президент Ливана Жозеф Аун отказался встречаться с израильским премьером Биньямином Нетаньяху до окончания конфликта.

- Военные США атаковали незагруженный танкер Marivex, пытавшийся прорвать блокаду и зайти в иранский порт. Судно следовало под флагом Палау.

- Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 у берегов острова Минданао на юге Филиппин увеличилось до 37 человек, 456 пострадали, четверо числятся пропавшими без вести.

- Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились укреплять сотрудничество Китая и КНДР на переговорах в Пхеньяне.

- Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах.