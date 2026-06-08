Военные США нанесли удар по направлявшемуся в Иран танкеру

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американские военные в понедельник атаковали танкер, пытавшийся прорвать блокаду и зайти в иранский порт, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"8 июня в Оманском заливе войска США обезвредили незагруженный танкер Marivex под флагом Палау после того, как судно нарушило действующую блокаду Ирана, пытаясь зайти в иранский порт. (...) Истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Abraham Lincoln выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению судна после того, как экипаж не выполнил указания американских войск. Marivex больше не следует в Иран", - говорится в сообщении.

С 13 апреля силы CENTCOM обезвредили уже семь судов, нарушивших правила блокады, перенаправили 134 судна, выполнивших требования, и разрешили проход 42 судам, оказывающим гуманитарную помощь, отметили в командовании.