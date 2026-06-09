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Суд в США отменил установленный Трампом сбор в $100 тыс. за рабочие визы для иностранцев

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Федеральный суд США признал незаконным введенный администрацией Дональда Трампа обязательный платёж в размере $100 тыс. при подаче заявлений на получение виз H-1B, сообщает CBS News.

Окружной судья удовлетворил иск 20 штатов, оспаривавших меру, введённую в сентябре 2025 года. Суд установил, что администрация превысила полномочия, фактически введя налог на подачу заявлений без одобрения Конгресса. В решении отмечается, что по своей сути платёж представляет собой налог, а действующее законодательство не предоставляет исполнительной власти права вводить подобные обязательные сборы.

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Министерство внутренней безопасности раскритиковало решение, назвав его "судебным активизмом", и заявило, что повышение сборов было направлено на защиту американской рабочей силы и повышение прозрачности программы.

Программа H-1B, созданная Конгрессом в 1990 году, позволяет компаниям нанимать иностранных специалистов по узким специальностям сроком до шести лет. Ежегодная квота составляет 65 тыс. виз плюс 20 тыс. для обладателей продвинутых степеней. Действующие сборы для работодателей обычно находятся в диапазоне $1,7-4,5 тыс.

Прокламация Трампа, подписанная в прошлом году, распространяла дополнительный платёж в $100 тыс. на всех новых заявителей, проживающих за пределами США. Коалиция штатов утверждала, что мера затруднит привлечение квалифицированных кадров в школы, университеты и медицинские учреждения.

Судья указал, что администрация не представила убедительного обоснования для введения столь значительного платежа, а аргументы федеральных ведомств не объясняют необходимость "существенного налогового бремени" для участников программы. Суд полностью отменил требование об уплате сбора в соответствии с Законом об административных процедурах.

Конгресс США Дональд Трамп
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