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Число погибших после землетрясения на Филиппинах достигло 37

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего у берегов острова Минданао на юге Филиппин, увеличилось до 37 человек, сообщает GMA со ссылкой на Управление гражданской обороны (OCD).

По состоянию на утро вторника в регионе Сокксксарген подтверждены 33 смерти, еще четыре - в регионе Давао. Большинство погибших, по словам представителей OCD, получили травмы от падающих конструкций.

Пострадали 456 человек, четверо числятся пропавшими без вести. Всего землетрясение затронуло более 17,6 тыс. семей - около 77 тыс. человек. Поисково-спасательные работы сосредоточены в городе Генерал-Сантос и провинции Сарангани, которые понесли наибольший ущерб.

Генерал-Сантос объявлен зоной бедствия. Власти отмечают, что спасательные группы работают и в других пострадавших районах. По предварительным оценкам, повреждены девять мостов и 19 участков дорог. Также пострадали более 1,8 тыс. домов, из них около 1,5 тыс. полностью разрушены.

Многие жители остаются на открытых пространствах из-за продолжающихся афтершоков и опасений по поводу устойчивости зданий. Правительство рассматривает возможность создания временных укрытий и палаточных городков для размещения эвакуированных.

Как сообщалось ранее, сильное землетрясение произошло в понедельник в 02:38 по Москве в акватории моря Сулавеси у южного побережья острова Минданао. В 03:55 был зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. Эпицентр находился в 51 км к югу от Генерал-Сантоса. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,8.

Филиппины
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