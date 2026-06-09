Франция и Германия отказались от совместного проекта истребителя 6-го поколения

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Париж и Берлин отказались от совместного проекта по созданию перспективного европейского истребителя 6-го поколения, сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

В рамках проекта, стоимость которого оценивалась в 100 млрд евро, предполагалось создать самолет для замены истребителей французского производства Rafale и Eurofighter, используемых Германией и Испанией, примерно к 2040 году. Проект был запущен еще в 2017 году бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Издание сообщает, что разработка боевой авиационной системы следующего поколения (Future Combat Air System - FCAS) была прекращена из-за фундаментальных разногласий по поводу целей проекта между участвующими компаниями - французской Dassault Aviation и европейской аэрокосмической группой Airbus.

Париж и Берлин расходились во мнениях относительно типа самолета: Франция стремилась к единой европейской модели, но Германия заявляла, что ее потребности не совпадают, поскольку французские самолеты должны нести ядерное оружие и быть способными совершать посадку на авианосцы.

Кроме того, Dassault настаивала на том, чтобы быть ведущим партнером в разработке самолета в целях защиты своей интеллектуальной собственности, в то время как Airbus настаивала на более равноправном партнерстве, предполагающем значительную передачу технологий.

По данным издания, в ходе встречи на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пришли к общему выводу, что компании, участвующие в создании совместного истребителя, не смогут достичь соглашения, и отказались от проекта, что стало ударом по усилиям Европы в области общей обороны.