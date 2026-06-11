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Трамп заявил, что не хотел бы направлять военных в Иран

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не хотел бы направлять американских военных в Иран.

"При желании мы могли бы оказаться там уже завтра. Мы могли бы направить туда военнослужащих, но я не хочу сухопутную операцию. Но если бы я хотел, мы могли бы разместить там маленькую группу военнослужащих и взять под контроль всю эту территорию целиком", - сказал глава Белого дома в интервью Fox News.

Он вновь отметил, что планирует осуществить удары в ночь на пятницу. "Они будут сильнее и мощнее", - добавил Трамп.

США Дональд Трамп Иран
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