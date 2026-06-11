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Военные США атаковали третий за неделю танкер, связанный с Ираном

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли удар по очередному нефтяному танкеру, который нарушил блокаду Ирана в районе Оманского залива, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Центральное командование приняло меры против танкера Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау, когда он пытался вывезти нефть из Ирана через Оманский залив. Американский самолет выпустил две ракеты Hellfire по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно не выполнял указания американских войск. (...) Это уже третье коммерческое судно, выведенное из строя американскими войсками на этой неделе", - говорится в сообщении.

Ранее американские самолеты нанесли удары по танкерам Marivex и Settebello под флагом Палау. Marivex нарушил блокаду, пытаясь зайти в иранский порт, а Settebello пытался вывезти иранскую нефть.

"С момента начала блокады 13 апреля силы CENTCOM вывели из строя девять судов, нарушивших правила, перенаправили 135 судов, выполнивших требования, и разрешили проход 42 судам, оказывающим гуманитарную помощь", - отметили в командовании.

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Иран США
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