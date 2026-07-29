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Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о санкциях в отношении РФ

Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о санкциях в отношении РФ
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сенаторы США в среду проголосовали за дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность дополнительных санкций против РФ, сообщают американские СМИ.

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На процедурном голосовании за законопроект выступили 82 сенаторов, против проголосовали 12.

В сообщениях подчеркивается: такие результаты показывают, что в итоге сенаторы без проблем одобрят законопроект.

При этом пока неясно, когда состоится финальное голосование. Не исключено, что оно пройдет уже на следующей неделе. Затем, с 10 августа, Сенат приостановит работу до сентября.

В свою очередь Палата представителей сможет рассмотреть законопроект только в сентябре, так как уже находится на летних каникулах.

Ключевую роль в разработке законопроекта о санкциях сыграл ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), прощание с которым прошло несколькими часами ранее в Вашингтоне.

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