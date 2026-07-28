Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Пикакс

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - США уничтожат гору Пикакс, под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по спорным вопросам, заявил Fox News президент США Дональд Трамп.

"Мы уничтожили их другие ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы очень легко уничтожим это", - сказал он.

Он также в очередной раз пообещал военные удары по гражданской инфраструктуре в Иране, в частности, по мостам.

"Они знают, что я сделаю, если они не заключат соглашение. Мосты будут уничтожены. В прямом смысле, я думаю, менее чем за два часа большинство из крупных мостов будут разрушены, и их электростанции - за один день, - сказал он. - Но если я смогу этого избежать, то я бы хотел этого избежать".

По его словам, на восстановление мостов уходит "много времени", "это занимает годы".

Он отметил, что, по его мнению, Вашингтон в настоящее время на переговорах находится в "очень сильной позиции".

Трамп за последние месяцы неоднократно угрожал уничтожить мосты и электростанции в Иране.

В Тегеране не раз заявляли, что под горой Пикакс никакого ядерного объекта нет.