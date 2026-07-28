Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного признаками деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве торгуются по $87,18 за баррель, что на $1,18 (1,34%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они рухнули на $8,42 (8,7%) до $88,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $1,01 (на 1,22%) до $81,60 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $6,7 (7,5%) до $82,61 за баррель.

Как сообщалось, американские вооруженные силы на минувших выходных прекратили нанесение ночных ударов по Ирану. Такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы еще раз попытаться урегулировать конфликт дипломатическими методами, заявил в интервью Fox News постпред США при ООН Майк Уолтц.

Ранее Трамп заявил, что представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован. "Мы с ними разговариваем прямо сейчас. Мне кажется, что иранцы с каждым днем относятся к этому все более серьезно, - сказал он. - Мы разговариваем, но это не обязательно означает, что переговоры принесут успех".

"Не думаю, что ближневосточная проблема решена, - отметил Скотт Шелтон из TP ICAP. - Хотелось бы видеть реальные доказательства того, что нефть вновь начала поставляться по Ормузскому проливу, а это нам только предстоит увидеть".

В понедельник через пролив прошли всего четыре судна, по данным Kpler. В то же время около 25 груженых сырьевыми товарами судов накануне миновали Баб-эль-Мандебский пролив, включая несколько танкеров с российской нефтью, говорится в сообщении аналитической компании.

Аналитики Macquarie Group Ltd. предупредили, что к концу года мировой рынок нефти может вернуться в ситуацию избытка предложения в случае завершения иранского конфликта. Если соглашение с Ираном будет подписано, предложение нефти превысит спрос примерно на 2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале, прогнозируют эксперты.