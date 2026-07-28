Поиск

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного признаками деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве торгуются по $87,18 за баррель, что на $1,18 (1,34%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они рухнули на $8,42 (8,7%) до $88,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $1,01 (на 1,22%) до $81,60 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $6,7 (7,5%) до $82,61 за баррель.

Как сообщалось, американские вооруженные силы на минувших выходных прекратили нанесение ночных ударов по Ирану. Такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы еще раз попытаться урегулировать конфликт дипломатическими методами, заявил в интервью Fox News постпред США при ООН Майк Уолтц.

Ранее Трамп заявил, что представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован. "Мы с ними разговариваем прямо сейчас. Мне кажется, что иранцы с каждым днем относятся к этому все более серьезно, - сказал он. - Мы разговариваем, но это не обязательно означает, что переговоры принесут успех".

"Не думаю, что ближневосточная проблема решена, - отметил Скотт Шелтон из TP ICAP. - Хотелось бы видеть реальные доказательства того, что нефть вновь начала поставляться по Ормузскому проливу, а это нам только предстоит увидеть".

В понедельник через пролив прошли всего четыре судна, по данным Kpler. В то же время около 25 груженых сырьевыми товарами судов накануне миновали Баб-эль-Мандебский пролив, включая несколько танкеров с российской нефтью, говорится в сообщении аналитической компании.

Аналитики Macquarie Group Ltd. предупредили, что к концу года мировой рынок нефти может вернуться в ситуацию избытка предложения в случае завершения иранского конфликта. Если соглашение с Ираном будет подписано, предложение нефти превысит спрос примерно на 2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале, прогнозируют эксперты.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник

 Европейские фондовые индексы выросли в понедельник

Банк России определил условия торгов криптовалютами

 Банк России определил условия торгов криптовалютами

Котировки Brent остаются в минусе и торгуются у $90,61 за баррель

Президент России поддержал текущую финансовую политику

Казахстан возобновил отгрузки нефти через КТК после приостановки

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые за 2 недели

 Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые за 2 недели

Nvidia может предоставить OpenAI фингарантию на $250 млрд для доступа к ИИ-мощностям в США

 Nvidia может предоставить OpenAI фингарантию на $250 млрд для доступа к ИИ-мощностям в США

ЦБ в IV квартале ужесточит макропруденциальные лимиты для некоторых категорий потребкредитов

ЦБ РФ сохранил на IV кв. макропруденциальные лимиты по ипотеке и кредитам на ИЖС

 ЦБ РФ сохранил на IV кв. макропруденциальные лимиты по ипотеке и кредитам на ИЖС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10779 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3357 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов