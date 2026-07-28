Премьер Молдавии заявил об ограничении продажи топлива в разгар с/х кампании

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил об ограничениях продажи дизельного топлива в стране с целью предотвращения его дефицита в разгар сельскохозяйственной кампании.

"Мы должны начать с себя, чтобы не допустить дефицита в разгар сельскохозяйственной кампании и летнего сезона. Государственные учреждения должна сократить потребление дизельного топлива на 20%. На автозаправочных станциях будет временно ограничена продажа дизельного топлива автолюбителям в пределах бака автомобиля и не более 40 литров в емкостях за исключением сельхозпроизводителей", - сказал во вторник Тофан на пресс-конференции.

Кроме того, он сообщил, что правительство утвердило создание обязательных минимальных запасов топлива, а также ограничение экспорта и реэкспорта дизельного топлива для предотвращения дефицита нефтепродуктов. "Принято решение о создании обязательных минимальных запасов в Международном свободном порту Джурджулешть - 2 500 тонн бензина и 7 500 тонн дизельного топлива, - предназначенных исключительно для внутреннего потребления", - отметил молдавский премьер.

Правительство также решило предоставить приоритетное таможенное оформление нефтепродуктов, создать отдельные полосы движения на границе и обеспечить приоритетный доступ топлива к железнодорожным перевозкам. Будут ограничены экспорт и реэкспорт сверх минимальных объемов, необходимых для внутреннего рынка.

В свою очередь, министерство энергетики предупредило, что Молдавия зависит от импорта нефтепродуктов. На август экономические операторы заключили контракты только примерно на 12 тысяч тонн дизельного топлива, то есть около 17% от месячной потребности, оцениваемой в 70 тысяч тонн. "Недостающий объём может привести к серьёзному дефициту. Коммерческие запасы дизельного топлива сократились с уровня, эквивалентного 17,6 дня потребления в конце июня, до 6,9 дня потребления по состоянию на 24 июля. За тот же период Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) зафиксировало увеличение числа автозаправочных станций без дизельного топлива, что указывает на переход риска поставок в операционную фазу", - говорится в сообщении.

Ранее молдавские власти ввели режим повышенной готовности в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Мера была принята из-за сложной ситуации на рынке дизельного топлива, вызванной резким ростом мировых цен после аварии на Каспийском трубопроводе, который снабжает нефтью румынские нефтеперерабатывающие заводы - основной источник поставок топлива для Молдавию. Ситуацию также усугубляют снижение уровня воды в Днестре, влияющее на транспортные маршруты, и меры ряда государств по ограничению экспорта топлива.