В Японии после землетрясения в частично обрушившемся ТЦ могут оставаться люди

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - На юге Японии в городе Касима префектуры Кумамото в торговом центре после землетрясения магнитудой 7,1 произошел взрыв и частичное обрушение на втором этаже, внутри могут быть заблокированы люди, сообщают азиатские СМИ со ссылкой на Агентство по борьбе с пожарами и последствиями катастроф.

По его данным, на втором этаже Aeon Mall Kumamoto обрушились стены и потолки, раскрыв каркас из стальной арматуры, под завалами могут быть люди, в том числе с травмами. Оператор торгового центра - Aeon Mall - заявил, что из здания еще до взрыва эвакуировали сотрудников и посетителей.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ранее сообщила, что в результате землетрясения есть пострадавшие но не привела точные данные. По информации СМИ, речь может идти о полусотне пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе острова Кюсю. Сообщалось о повреждениях зданий, инфраструктуры и пожарах.