В Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Норвегии после взрыва произошло возгорание танкера, перевозившего серную кислоту, сообщает общественный вещатель NRK.

По его данным, инцидент произошел в Хвалере, норвежском муниципалитете архипелага, расположенном на восточной стороне Ослофьорда в округе Эстфольд.

"Я услышала сильный взрыв примерно в 14:30. Пока у меня нет общего представления о масштабах", - говорит глава муниципалитета Хвалер Мона Вогер.

"Это танкер, который сел на мель", - сказал изданию Ронни Самуэльсен, начальник оперативного отдела полиции. Он подтвердил, что произошёл взрыв, и что на борту вспыхнул пожар.

Судно называется Bergstraum, оно принадлежит судоходной компании Utkilen и зарегистрировано для перевозки нефти или химикатов.

Полиция сообщает, что экипаж из 15 человек находится на борту судна и занят тушением пожара. Данных о пострадавших нет.

По данным полиции, разлива серной кислоты пока не зарегистрировано.