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WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования

WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп испытывает оптимизм относительно возможности урегулирования украинского конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, президент испытывает оптимизм, считая, что мирного соглашения удастся достичь.

Еще один источник в администрации американского лидера отметил, что Трамп и его команда "привержены конструктивной роли в завершении военных действий между Россией и Украиной и поддержанию контактов с обеими сторонами".

WSJ напоминает, что Трамп 28 июля примет в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского.

Собеседники издания, в то же время, предупредили, что "взгляды Трампа иногда быстро меняются".

Дональд Трамп США Владимир Зеленский Украина
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