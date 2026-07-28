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Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ
Фото: Nadja Wohlleben/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники немецкой полиции обнаружили видео с признанием в причастности к группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в телефоне Абдула Баллута, который совершил теракт в центре Берлина в субботу, сообщает во вторник газета Bild.

"Следователи нашли мобильный телефон Абдула Баллута... На устройстве была видеозапись, сделанная в день нападения, в которой он клянется в верности террористической группировке ИГ", - говорится в сообщении.

Нападение произошло поздно вечером в субботу, тогда 21-летний Баллут въехал на микроавтобусе в толпу людей в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. После наезда он взял холодное оружие и напал на нескольких человек. Позже полиция Берлина сообщила о ликвидации нападавшего.

Из-за действий террориста один человек погиб, около 30 пострадали.

Абдул Баллут Германия ИГ
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Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

 Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

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