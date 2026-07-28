В Японии отменили объявленную после землетрясения угрозу цунами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Японии отменили угрозу цунами в заливах Ариаке и Яцусиро, сообщает во вторник телеканал NHK.

Такая угроза была объявлена после того, как в районе японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1.

В результате подземных толчков около 40 тыс. домохозяйств в Японии остались без электричества. Землетрясение привело также к повреждениям зданий, дорог и пожарам в префектуре Кумамото. Есть пострадавшие.

Кроме того, последствия стихии затронули транспортную сферу. Аэропорт Кумамото приостановил работу. Железнодорожная компания Kyushu Railway Company объявила о приостановке движения всех поездов на Кюсю. Более 150 тыс. жителей получили предписание об эвакуации.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает о риске подобных землетрясений в ближайшие дни.

Между тем ранее во вторник в китайской провинции Цинхай произошло два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,8. Несколько домов и дорог были повреждены.