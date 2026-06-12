В аэропорту Гамбурга проведена эвакуация, вылеты самолетов приостановлены

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Эвакуация пассажиров проведена в пятницу из аэропорта Гамбурга после инцидента, связанного с безопасностью.

Согласно информации, размещенной на сайте аэропорта, после эвакуации всем пассажирам следует вновь пройти предполетный досмотр.

"В настоящее время вылеты самолетов приостановлены, но прибытие осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

По словам представителя федеральной полиции, инцидент связан с незаконным проникновением человека в зону досмотра. Нарушитель задержан.