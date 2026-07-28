Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Иран и Оман, территории которых граничат с проливом, продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в минувшие выходные.

Один из собеседников агентства уточнил, что одно из предложений состоит в том, чтобы вновь открыть так называемый средний коридор для прохода судов через пролив.

Источники Bloomberg сообщили, что в среднем коридоре, вероятно, есть морские мины, установленные Ираном. Они предположили, что их придется разминировать, прежде чем суда будут использовать этот путь на регулярной основе.

Великобритания, Франция и другие европейские страны заявили, что могут возглавить работы по разминированию, но только после того, как это станет безопасным.

Агентство отмечает, что с начала конфликта между США и Ираном суда в основном используют либо северный, либо южный маршрут для прохода через пролив.

Тем временем портал Axios сообщает, что переговоры ведутся в основном между Ираном и Оманом. В них также участвуют Катар, Пакистан, Египет и посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Между тем издание Times of Israel со ссылкой на источники пишет, что посредники в переговорах между Ираном и США считают, что близки к прорыву, который оживил бы меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном в прошлом месяце.

Тем не менее они ожидают окончательного решения от президента Дональда Трампа после его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник.