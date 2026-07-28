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Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

БПЛА попал в МКД в Чехове, Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормуз, погиб тренер ПБК "Динамо" Эдуард Сандлер

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника и до 06:30 в направлении Московского региона летело более 390 БПЛА, большую часть уничтожили на дальних подступах. 81 дрон сбили на подлете к столице.

- Несколько десятков БПЛА уничтожили над Подольском, Раменским, Коломной и Домодедово, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом, люди не пострадали. В деревне Ваулово загорелся частный дом, в Дубне фрагменты дрона повредили строение в СНТ "Ромашкино".

- Темой встречи во вторник президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского станет процесс разрешения разногласий между РФ и Украиной, сообщил CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

- Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. В частности, обсуждается открытие "среднего коридора" через пролив. Сейчас используется либо северный, либо южный маршруты.

- Почти 140 человек обратились за медпомощью после пожара в метро Барселоны, который произошел в понедельник вечером. Около 40 из них потребовалась госпитализация.

- Количество американских военнослужащих, получивших ранения за время боевых действий против Ирана, достигло 624 человек, сообщил Пентагон.

- Свыше 170 тыс. жителей Испании были вынуждены либо эвакуироваться, либо ограничить перемещения из-за природных пожаров, сообщила газета ABC со ссылкой на подсчеты властей.

- Директор и главный тренер приморского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуард Сандлер погиб в результате аварии с гидроциклом во Владивостоке.

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