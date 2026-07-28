Более 170 тыс. жителей Испании либо эвакуировались, либо ограничили перемещения из-за пожаров

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Свыше 170 тыс. жителей Испании были вынуждены либо эвакуироваться, либо ограничить перемещения из-за свирепствующих в последние дни природных пожаров, сообщает газета "А-Бэ-Сэ" со ссылкой на подсчеты властей.

Так, в провинциях Авила, Толедо и в районе Мадрида более 63 тыс. человек эвакуированы и почти 28 тыс. обязаны из соображений безопасности оставаться в своих жилищах.

Еще примерно 16 тыс. человек эвакуировали в провинции Кастельон, а 65 тыс. попросили не покидать свои дома.

Пожарные в Испании вместе с коллегами из ряда других стран продолжают попытки взять под контроль очаги возгорания, однако в целом ситуация пока остается напряженной.