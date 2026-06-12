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В Киргизии блогеры и разработчики ИИ освобождены на 5 лет от уплаты налогов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Указом президента Киргизии "О мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования" будет предоставлен ряд налоговых льгот для субъектов IT-сферы, а также креативной и творческой деятельности, сообщает в пятницу налоговая служба страны.

Так, сроком на 5 лет освобождаются от уплаты налогов работники IT-сферы, разработчики искусственного интеллекта (ИИ) и приложений, блогеры, удаленщики для иностранных компаний, стартаперы.

Кроме этого, для указанной категории будут установлены льготные ставки подоходного налога в размере 5%, а также страховые взносы в размере 12%.

Данная мера позволит Киргизии стать одним из региональных центров развития IT, искусственного интеллекта и креативных индустрий, привлекая талантливых специалистов, инновационные компании и инвестиции со всего мира, подчеркивается в сообщении.

Льготный налоговый режим поможет предпринимателям направлять больше средств на развитие бизнеса, внедрение новых технологий и повышение конкурентоспособности отечественных компаний.

Киргизия
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