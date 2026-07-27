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Макрон призвал французов готовиться к тяжелым неделям из-за пожаров

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Жиронду, где продолжается крупнейший в стране лесной пожар, призвал подготовиться к "тяжелым неделям", пишет Ouest-France.

Пожары он назвал абсолютно беспрецедентные.

"Сегодня у нас самая тяжелая ситуация из всех, которые когда-либо возникали, самая тяжелая со времен Второй мировой войны, - подчеркнул президент. - Надо смотреть правде в глаза: предстоящие недели будут тяжелыми. Мы должны держаться".

По его словам, "не время подводить итоги и делать выводы в разгар битвы", сейчас надо сохранять единство и бороться за победу.

Макрон также отметил, что "придется заново высаживать и восстанавливать леса другого типа", тогда как в этом году во Франции пожары уже уничтожили более 116 тысяч га. Это, по его мнению, вызвано необходимостью "адаптироваться к структурным условиям изменения климата и к давлению жилищного строительства и туризма, которые развивались в последние десятилетия".

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Эммануэль Макрон Франция Бордо Жиронда
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