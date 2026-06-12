Польша вдвое увеличит число закупаемых в США истребителей F-35

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Польша планирует закупить в США две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, заявил в пятницу вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Программа развития Вооруженных сил на 2025-2039 годы включает в себя задачу по укреплению оперативного потенциала польских ВВС. Эту задачу необходимо выполнить не только с 32 истребителями F-35, которые мы сегодня с радостью принимаем на вооружение Польши, но и с двумя дополнительными эскадрильями, еще 32 самолетами пятого поколения. А лучшие в мире из них - только F-35. И они вписаны в программу развития вооруженных сил", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитируют польские СМИ.

Как сообщалось, в пятницу первые три из партии закупленных Варшавой у США истребителя F-35 Lightning II приняты на вооружение военно-воздушными силами Польши. В польском Минобороны подчеркивали, что страна стала первой на восточном фланге НАТО, имеющей их в составе своих ВВС.

F-35 будут поставляться в Польшу с 2026 по 2030 год. Всего в ВВС Польши в рамках этого контракта будет поставлено 32 самолета пятого поколения (две эскадрильи) F-35 производства корпорации Lockheed Martin. Стоимость их закупки составляет $4,6 млрд.

Истребители, в частности, вооружены противорадиолокационными ракетами AGM-88G AARGM-ER и AMRAAM класса "воздух-воздух" в последней версии AIM-120D-3, с дальностью полета до 180 км и устойчивой к помехам системой наведения.