Поиск

Польша вдвое увеличит число закупаемых в США истребителей F-35

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Польша планирует закупить в США две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, заявил в пятницу вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Программа развития Вооруженных сил на 2025-2039 годы включает в себя задачу по укреплению оперативного потенциала польских ВВС. Эту задачу необходимо выполнить не только с 32 истребителями F-35, которые мы сегодня с радостью принимаем на вооружение Польши, но и с двумя дополнительными эскадрильями, еще 32 самолетами пятого поколения. А лучшие в мире из них - только F-35. И они вписаны в программу развития вооруженных сил", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитируют польские СМИ.

Как сообщалось, в пятницу первые три из партии закупленных Варшавой у США истребителя F-35 Lightning II приняты на вооружение военно-воздушными силами Польши. В польском Минобороны подчеркивали, что страна стала первой на восточном фланге НАТО, имеющей их в составе своих ВВС.

F-35 будут поставляться в Польшу с 2026 по 2030 год. Всего в ВВС Польши в рамках этого контракта будет поставлено 32 самолета пятого поколения (две эскадрильи) F-35 производства корпорации Lockheed Martin. Стоимость их закупки составляет $4,6 млрд.

Истребители, в частности, вооружены противорадиолокационными ракетами AGM-88G AARGM-ER и AMRAAM класса "воздух-воздух" в последней версии AIM-120D-3, с дальностью полета до 180 км и устойчивой к помехам системой наведения.

Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аракчи сказал, что США и Иран близки к согласованию меморандума по завершению конфликта

Президент Кубы сообщил о запланированных в стране важных реформах

Трамп опроверг сообщения Тегерана об условиях соглашения с США

 Трамп опроверг сообщения Тегерана об условиях соглашения с США

Лукашенко уверен, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут прекращены в 2026 г.

Россиян призвали осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угроз задержания по запросам США

"Сильная Армения" считает необходимым проведение второго тура парламентских выборов

Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет

 Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет

Правительство Словении отменило ряд антиизраильских мер прежнего кабинета

Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX

 Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX

Партия "Процветающая Армения" пообещала вывести десятки тысяч людей на улицы Еревана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2621 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9883 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов