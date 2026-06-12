Рубио в поздравлении РФ с праздником отметил приверженность США украинскому урегулированию

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио поздравил в пятницу россиян с Днем России и выразил приверженность мирному урегулированию ситуации на Украине.

"Поздравляю россиян с Днем России. США сохраняют приверженность мирному решению конфликта России и Украины", - говорится в заявлении Рубио.

Глава Госдепа выразил надежду на то, что "долгосрочный мир проложит дорогу к большему процветанию российских граждан и к более конструктивным отношениям РФ и США".