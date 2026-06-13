США и Венесуэла объявили о ликвидации лидера преступной организации "Трен-де-Арагуа"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Военные США в сотрудничестве с властями Венесуэлы смогли ликвидировать одного из главных руководителей международной преступной организации "Трен-де-Арагуа" Гектора Рустенфорда Герреро Флореса, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

"Ранее на этой неделе министерство войны, при полном сотрудничестве венесуэльских сил безопасности, нансесли удар по лагерю "Трен-де-Арагуа" в Венесуэле. Основатель и лидер группировки, также известный как Ниньо Герреро, был убит, его гибель подтверждена", - написал Хегсет в соцсети X.

О его ликвидации также ранее сообщили президент США Дональд Трамп и министерство информации Венесуэлы. В ведомстве отметили, что оказывали содействие за счет предоставления разведданных и технической поддержки.

Ранее власти США внесли "Трен-де-Арагуа" в список террористических организаций. В конце 2024 года госдеп объявил о награде в $5 млн за информацию, которая поможет в поимке Флореса.

Организация была создана в 2009 году. Ее активность, помимо Венесуэлы, зафиксирована в Боливии, Колумбии, Чили, Перу, США. В марте 2024 года в Испании задержали брата Флореса. Точные масштабы деятельности "Трен-де-Арагуа" неизвестны, также неясно, сколько ее членов въехало в США. Кроме незаконной перевозки людей, ее членов подозревают в вымогательствах, похищениях, отмывании денег, наркотрафике.

Некоторые лодки, которые военные США атаковали в Карибском море и в восточной части Тихого океана, были связаны с "Трен-де-Арагуа". По словам источников CNN, в декабре 2025 года ЦРУ нанесло удар по портовому сооружению в Венесуэле, которое "Трен-де-Арагуа" использовала для хранения наркотиков и их дальнейшей перевозки.