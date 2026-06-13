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Трамп не планирует двусторонней встречи с Зеленским

По данным Bloomberg, они могут увидеться на рабочей сессии с лидерами G7

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не планирует двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7, но может увидеться с ним на рабочей сессии с лидерами "Большой семерки", сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

"У Трампа не запланирована официальная встреча с Владимиром Зеленским, однако источники отмечают, что президент Украины примет участие в рабочей сессии с лидерами G7", - говорится в сообщении.

Согласно высокопоставленным представителям администрации США, Трамп проведет на полях саммита двусторонние встречи с лидерами Франции, Катара, ОАЭ, Египта и Индии.

Саммит "Большой семерки" пройдет во Франции с 15 по 17 июня.

Дональд Трамп США
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