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Генсек ООН раскритиковал удары Израиля по Ливану

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил недовольство воскресными ударами Израиля по пригородам Бейрута, предупредив, что они могут помешать урегулированию конфликта США и Ирана.

"Удары состоялись, несмотря на режим прекращения огня, в момент, когда США и Иран, как ожидается, придут к соглашению о мирном решении конфликта", - заявил Гутерриш. Его слова приводят западные СМИ.

Генсек ООН также предостерег стороны от возможной эскалации в регионе.

"Призываю все стороны в этот ключевой момент проявить максимальную сдержанность", - добавил он.

Антониу Гутерриш ООН Ливан Иран США
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