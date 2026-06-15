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Лидеры стран G7 обсудят Иран и Украину в ходе саммита во Франции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лидеры G7, ЕС и еще нескольких государств в ходе саммита G7 во французском городе Эвьян-ле-Бен 15-17 июня обсудят вопросы, связанные с Ираном, Украиной, а также другие темы.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в ходе саммита европейские страны попробуют добиться поддержки президентом США Дональдом Трампом их инициатив с организацией переговоров между Россией и Украиной.

Другой важной темой саммита может стать развитие событий вокруг Ирана. Изначально многие СМИ предполагали, что настроение Трампа на саммите может зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. При этом некоторые считают, что американский президент все еще может быть недоволен союзниками по НАТО в связи с их нежеланием принять участие в недавней военной операции против Тегерана.

Среди других тем, которые будут обсуждаться на встрече, намечены план действий по редкоземельным металлам, разработанный на прошлогоднем саммите, и дисбалансы в мировой экономике. Также Канада рассчитывает поднять вопрос регулирования ИИ.

При этом принятие каких-либо ключевых решений на саммите не предвидится. Более того, западные СМИ сообщают, что по итогам встречи не будет опубликовано совместное коммюнике лидеров G7. Вместо этого ожидаются отдельные заявления от каждого из них по конкретным вопросам.

К лидерам "большой семерки" присоединятся главы Бразилии, Индии, Кении, Южной Кореи и Сирии. Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел пригласить на встречу лидеров ЮАР и Китая, однако против этого выступили США и Япония.

Изначально саммит планировался на 14-16 июня, однако мероприятия пришлось перенести на день вперед из-за дня рождения Трампа 14 июня.

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