США и Иран начнут обсуждение технических вопросов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Делегации США и Ирана в ближайшие дни начнут переговоры по техническим вопросам, связанным с урегулированием конфликта, сообщил в ночь на понедельник премьер Пакистана Шахбаз Шариф.

"Теперь, когда у нас есть соглашение, посредники организуют серию встреч на этой неделе. Это будут дискуссии об имплементации договоренностей. Они положат основу дальнейшим переговорам по техническим вопросам", - заявил он.

Ранее сообщалось, что меморандум между Ираном и США нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах.