Силы CENTCOM перехватили еще одно судно перед прекращением блокады Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы перехватили еще одно связанное с Ираном торговое судно в Ормузском проливе перед тем, как Вашингтон объявил о прекращении блокады иранских портов, следует из сообщения Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 14 июня, силы Центрального командования перенаправили 142 коммерческих судна, соблюдавших блокаду, и вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее", - говорится в сообщении.

За день до этого сообщалось о 141 перехваченном судне.

В ночь на понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американская морская блокада Ирана завершается.

"У нас есть сделка с Ираном. (...) Теперь я разрешаю немедленное прекращение проводимой США морской блокады", - написал он в соцсети Truth Social.

Военные США с 13 апреля начали осуществлять блокаду морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов. В операции были задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся в Аравийском море, а также 100 истребителей, беспилотников, вертолетов и самолетов-заправщиков.