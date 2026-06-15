Генсек ООН выразил поддержку соглашению между США и Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует соглашение между США и Ираном и надеется, что стороны удвоят усилия для окончательного решения конфликта, следует из заявления офиса генсека ООН.

"Генеральный секретарь приветствует объявление о том, что Соединенные Штаты и Иран договорились о мирном соглашении, предусматривающем немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также схему дальнейших переговоров. Это важный шаг на пути к мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении.

Согласно его тексту, Гутерриш также выразил благодарность Пакистану, Катару, Египту, Саудовской Аравии, Турции и другим странам региона за их конструктивную роль в поддержке переговоров.

Генсек ООН выразил надежду, что стороны "используют этот новый импульс и удвоят свои усилия для окончательного урегулирования конфликта".

По его словам, ООН готова оказывать поддержку для достижения прочного мира.

Ожидается, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Меморандум между Ираном и США нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах.