Фондовые индексы Европы показали уверенный подъем в пятницу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Европы в пятницу продемонстрировали уверенный подъем на фоне ожидаемого улучшения ситуации на Ближнем Востоке.

Иран и США достигли понимания по основным вопросам, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума о взаимопонимании, заявил в пятницу представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Президент США Дональд Трамп днем ранее также говорил о возможности подписания соглашения между сторонами в ближайшие несколько дней.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов в пятницу увеличился на 1,9% - до 633,21 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,6%, французский CAC 40 и германский DAX - на 1,8%, итальянский FTSE MIB - на 2%. Испанский IBEX 35 подскочил за день на 2,6% и достиг исторического максимума.

Потребительские цены в Германии в мае повысились на 2,6% в годовом выражении, согласно окончательным данным статуправления. Таким образом, инфляция ослабла с двухлетнего максимума в 2,9% в апреле.

Цены в мае по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 0,2%. Оба показателя совпали как с предварительно объявленными данными, так и со средним прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Между тем потребительские цены во Франции в прошлом месяце, по окончательным расчетам статуправления страны, увеличились на 2,4% в годовом выражении против 2,2% в апреле. Это максимальные темпы подъема с февраля 2024 года. Ускорение инфляции было обусловлено в первую очередь скачком стоимости энергоносителей на 16,6%.

Цены в мае поднялись на 0,1% относительно предыдущего месяца. Темпы годовой и помесячной инфляции совпали с предварительными данными и ожиданиями экспертов.

"Европейские акции по-прежнему дешевле своих американских аналогов, особенно в технологическом секторе, - полагает главный рыночный аналитик IG Group Крис Бошамп. - Возможно, инвесторам пора снова взглянуть на европейские акции из-за их более низкой стоимости".

Авиа- и туристические компании вошли в число лидеров подъема, в том числе акции International Consolidated Airlines Group (владеет British Airways и Iberia) взлетели в цене на 7,1%, Lufthansa - на 5,2%, Air France - на 8,4%, TUI - на 8,7%.

Котировки акций банков также выросли, включая Deutsche Bank - на 6,6%, Commerzbank - на 2,9%, Santander и Barclays - на 5,3%, BNP Paribas - на 5,2%, NatWest - на 4,5%, Societe Generale - на 6,2%, Intesa Sanpaolo - на 4,3%, UniCredit и Banco de Sabadell - на 4,1%, BBVA - на 4%.

Также существенно поднялась стоимость бумаг производителей цветных и драгоценных металлов: Anglo American - на 5,2%, Antofagasta - на 4,9%, Fresnillo - на 4,5%.

Цены акций производителей товаров класса люкс и дорогих алкогольных напитков также выросли, включая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Kering - на 3,5%, Hermes International и Burberry - на 3,3%, Remy Cointreau - на 3,4%.

В то же время акции ведущих нефтегазовых компаний региона подешевели вслед за снижением цен на нефть, в том числе BP Plc - на 2%, Shell - на 1,7%, TotalEnergies - на 2,1%, Equinor - на 4,6%.