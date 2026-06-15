США увеличили группировку стратегических бомбардировщиков в Великобритании

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ВВС США довели до 27 количество стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, размещенных на передовой авиабазе Фэрфорд в Англии, следует из данных портала Fairford Movements.

Ранее группировка насчитывала 23 самолета, еще четыре бомбардировщика прибыли на авиабазу на минувшей неделе, когда США наносили удары по иранским целям. Между тем Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) о применении этих самолетов в ходе двух ночных операций не сообщало, хотя вылеты с авиабазы в эти дни были зафиксированы.

В ходе американо-израильской военной кампании против Ирана B-1B и B-52H ежедневно использовались для нанесения ударов по важнейшим целям на территории страны. После договоренностей о прекращении огня между США и Ираном самолеты выполняли тренировочные вылеты для поддержания боеготовности. По данным CENTCOM, полеты в том числе совершались в регион Ближнего Востока.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируются 18 тяжелых бомбардировщиков B-1B Lancer и девять B-52H Stratofortress.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Эти боеприпасы в ходе военной кампании использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.