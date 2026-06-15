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Китайская ракета вывела на орбиту восемь спутников наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета-носитель "Лицзянь-1 Y14" (Kinetica 1 Y14) в понедельник вывела на орбиту восемь спутников дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1" (Jilin-1), сообщила газета Global Times.

Запуск ракеты "Лицзянь-1" компании CAS Space, которая является дочерним предприятием Академии наук КНР, был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 11:44 по пекинскому времени (в 06:44 по Москве).

Все аппараты были успешно выведены на заданные орбиты. Спутники "Цзилинь-1" оснащены оптико-электронной системой со сверхвысоким пространственным разрешением 0,5 метра на пиксель при ширине полосы съемки 150 км.

Они предназначены для наблюдения за состоянием окружающей среды, предупреждения о стихийных бедствиях и проведения разведки природных ресурсов.

Запуск стал 14-м по счету полетом ракеты "Лицзянь-1". На данный момент ракеты-носители серии "Лицзянь" успешно доставили в космос в общей сложности 105 спутников, а суммарная масса полезной нагрузки, выведенной на орбиту, превысила 18 тонн.

Легкая твердотопливная ракета "Лицзянь-1" весит 135 тонн. Её высота достигает 30 метров, а ширина - 2,65 метра. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 1,5 тонн.

Китай
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