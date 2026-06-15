Поиск

Великобритания с 2027 года возобновит запрет на импорт дизтоплива и керосина, произведенных из нефти РФ в третьих странах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Великобритания с 1 января 2027 года вновь запретит импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, сообщило правительство.

Как сообщалось, королевство запретило импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ, еще в октябре 2025 года. Однако 20 мая 2026 года была выпущена лицензия, выводящая из-под действия антироссийских санкций импорт ДТ и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Именно ее действие теперь ограничено 1 января 2027 года.

"Госсекретарь имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии. Госсекретарь будет стремиться уведомить о любом решении об отзыве данной лицензии за четыре месяца", - отмечает правительство Великобритании.

Великобритания РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на вина из Франции

 Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на вина из Франции

Нефть Brent подешевела до $83,24 за баррель

Иранские военные назвали поражением США согласование меморандума между Вашингтоном и Тегераном

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июня

Рынок акций США вырос в пятницу в ожидании урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

 Рынок акций США вырос в пятницу в ожидании урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Иран обнародовал содержание проекта меморандума о взаимопонимании с США

Великобритания, Франция, Германия и Италия готовы отменить санкции против Ирана

 Великобритания, Франция, Германия и Италия готовы отменить санкции против Ирана

Трамп отметил роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта с Ираном

Вэнс заявил, что соглашение с Ираном открывает новую эру на Ближнем Востоке

 Вэнс заявил, что соглашение с Ираном открывает новую эру на Ближнем Востоке

Иран и США отведут 60 дней на переговоры после подписания меморандума
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9911 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2660 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов