Великобритания с 2027 года возобновит запрет на импорт дизтоплива и керосина, произведенных из нефти РФ в третьих странах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Великобритания с 1 января 2027 года вновь запретит импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, сообщило правительство.

Как сообщалось, королевство запретило импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ, еще в октябре 2025 года. Однако 20 мая 2026 года была выпущена лицензия, выводящая из-под действия антироссийских санкций импорт ДТ и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Именно ее действие теперь ограничено 1 января 2027 года.

"Госсекретарь имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии. Госсекретарь будет стремиться уведомить о любом решении об отзыве данной лицензии за четыре месяца", - отмечает правительство Великобритании.