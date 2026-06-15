Нетаньяху заявил Трампу, что не выведет войска из Ливана
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет территорию Ливана, несмотря на соглашение о прекращении боевых действий между США и Ираном, сообщает в понедельник Ynet со ссылкой на источники.
"Нетаньяху пояснил, что ЦАХАЛ останется на своих текущих позициях в Ливане и продолжит операции, чтобы препятствовать угрозам со стороны "Хезболлы", - пишет портал.
В частности, по словам премьера, израильские военные продолжат уничтожать инфраструктуру группировки и отвечать на любые удары по Израилю.
Ynet отмечает, что Нетаньяху получил полную поддержку кабинета министров по вопросу Ливана.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Ирана достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.
По его словам, обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане.