Нетаньяху заявил Трампу, что не выведет войска из Ливана

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет территорию Ливана, несмотря на соглашение о прекращении боевых действий между США и Ираном, сообщает в понедельник Ynet со ссылкой на источники.

"Нетаньяху пояснил, что ЦАХАЛ останется на своих текущих позициях в Ливане и продолжит операции, чтобы препятствовать угрозам со стороны "Хезболлы", - пишет портал.

В частности, по словам премьера, израильские военные продолжат уничтожать инфраструктуру группировки и отвечать на любые удары по Израилю.

Ynet отмечает, что Нетаньяху получил полную поддержку кабинета министров по вопросу Ливана.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Ирана достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

По его словам, обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане.