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Израиль сохранит военное присутствие в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в зонах безопасности на территории Ливана, Сирии и сектора Газа на неопределенный срок, заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

"Премьер-министр Нетаньяху и я ведем четкую политику, согласно которой ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок для защиты границы и израильских сообществ от джихадистских элементов", - приводит его слова в понедельник портал Ynet.

Министр подчеркнул, что выступает против вывода израильских военных из Ливана, "несмотря на все существующее давление".

Кац подтвердил, что Нетаньяху довел эту позицию до сведения президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских официальных лиц. Сам израильский министр обороны обсудил эту тему с американским коллегой Питом Хегсетом.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Нетаньяху заявил Трампу, что не выведет войска из Ливана.

В ночь на понедельник премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

По его словам, обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Исраэль Кац ЦАХАЛ Ливан Сирия сектор Газа
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