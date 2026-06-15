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Каллас считает реальным осуществить запрет участникам СВО на въезд в ЕС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в понедельник, что ее идея запрета на въезд участников СВО в страны Евросоюза технически осуществима.

"У нас есть разведанные об участниках войны. Механизм аналогичен внесению в черный список, чтобы они не могли въехать в Европу", - ответила она в Люксембурге на вопрос журналиста о том, как осуществить этот запрет.

Каллас отметила, что сама не является экспертом в визовых вопросах, однако, по ее словам, эксперты считают такую меру реализуемой.

Евросоюз Кая Каллас ЕС
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