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Италия выразила опасения насчет введения санкций ЕС против патриарха Кирилла

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Италия вслед за Болгарией выразила опасения по поводу введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщило в пятницу издание Politico со ссылкой на источники.

"Италия присоединилась к Болгарии в том, что касается выражения опасения по поводу планов о введении санкций против патриарха Кирилла", - говорится в публикации.

По данным издания, Болгария выступает категорически против таких мер, тогда как в Риме заняли более мягкую позицию: итальянская сторона пока не выражала готовность налагать вето на такие меры. Она лишь высказала опасения по поводу некоторых проблем, требующих, по ее мнению, решения до того, как вводить такие санкции.

Один из дипломатов пояснил, что обеспокоенность Италии в данном случае отражает позицию Ватикана. Кроме того, в Риме не хотели бы вводить санкции против лидера христианской конфессии.

Санкции в отношении патриарха ранее предложила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Некоторые страны выразили обеспокоенность по вопросу других предложенных Каллас мер. В частности, Греция, Мальта и Кипр выступили против перенесения даты пересмотра потолка цен на российскую нефть, а Франция и Италия выразили обеспокоенность в связи с предложением запретить бывшим участникам боевых действий из РФ въезд в ЕС.

Италия патриарх Кирилл ЕС Болгария Ватикан
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