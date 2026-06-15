Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,4 зафиксирован в акватории Филиппинского моря у южного побережья острова Минданао (Филиппины) в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 12:19 мск землетрясения находился в 145 км к юго-востоку от города Давао на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,2. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 111,9 км.

8 июня в этом районе было зафиксировано землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 7,8 до 8,1 и серия сильных афтершоков.