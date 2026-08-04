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Возглавляемые демократами штаты оспорят в суде законность новых пошлин Трампа

Инициаторами иска стали Орегон, Аризона и Калифорния

Возглавляемые демократами штаты оспорят в суде законность новых пошлин Трампа
Контейнеровозы в порту Лос-Анджелеса
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Возглавляемые демократами 25 штатов в понедельник подали иск против президента США Дональда Трампа из-за новых импортных пошлин, введение которых объяснялось борьбой с принудительным трудом, пишет The Hill.

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"Штаты-истцы выступают против принудительного труда во всех его формах и поддерживают защиту прав трудящихся во всем мире. Но администрация не может использовать принудительный труд в качестве предлога для продолжения своей незаконной тарифной схемы", - цитирует издание текст иска.

Новые пошлины истцы называют "столь же незаконными", как и те, которые Верховный суд США ранее признал недействительными.

Кроме того, согласно иску, по мнению штатов, введенные офисом торгового представителя США (USTR) тарифы "настолько широки, что противоречат целям самого USTR и делают посмешищем закон, используемый для их оправдания".

Инициаторами иска стали штаты Орегон, Аризона и Калифорния.

Издание обращает внимание, что контролируемые демократами штаты оспаривали все три раунда глобальных пошлин, которые Трамп пытался ввести с момента своего возвращения в Белый дом.

Ранее в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира сообщили, что с 24 июля Соединенные Штаты устанавливают новые импортные пошлины в отношении 60 стран, объясняя такие меры борьбой с принудительным трудом. "Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений", - говорилось в сообщении.

Согласно документу, пошлины на импортируемую из России продукцию составят 12,5%.

Новые тарифы пришли на смену введенной Трампом временной глобальной ставке в 10%. Трамп ввел эти меры в феврале, после того как Верховный суд США отменил пошлины, принятые в прошлом году.

США демократы Дональд Трамп пошлины
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