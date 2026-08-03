Президент США заявил о переговорах с Ираном об открытии Ормуза во вторник

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность открытия Ормузского пролива уже во вторник, 4 августа.

"Мы говорим об открытии пролива уже к завтрашнему дню. О полном открытии", - заявил он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что это должно стать первой фазой переговоров, и уже после нее начнутся обсуждения ядерной программы Ирана.

Глава Белого дома также подчеркнул, что позже в понедельник или во вторник будет лучше понимать, дают ли переговоры результаты.