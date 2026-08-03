Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормуз

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что если кто-то и будет получать оплату за проход через Ормузский пролив, то только США, Ирану он этого не позволит.

"Я не позволю им взимать плату. Если кто-то и будет это делать, то это будем мы", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он подчеркнул, что вопрос оплаты на переговорах с Ираном не обсуждается.

Американский лидер также в очередной раз выразил мнение, что сейчас Штаты полностью контролируют Ормузский пролив. Иранская сторона ранее неоднократно заявляла, что это не так.