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Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормуз

В миреПрезидент США заявил о переговорах с Ираном об открытии Ормуза во вторникПрезидент США заявил о переговорах с Ираном об открытии Ормуза во вторникЧитать подробнее

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что если кто-то и будет получать оплату за проход через Ормузский пролив, то только США, Ирану он этого не позволит.

"Я не позволю им взимать плату. Если кто-то и будет это делать, то это будем мы", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он подчеркнул, что вопрос оплаты на переговорах с Ираном не обсуждается.

Американский лидер также в очередной раз выразил мнение, что сейчас Штаты полностью контролируют Ормузский пролив. Иранская сторона ранее неоднократно заявляла, что это не так.

США Дональд Трамп Иран Ормузский пролив
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