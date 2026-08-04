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Что случилось этой ночью: вторник, 4 августа

Новые санкции США, атака БПЛА на склады в Подмосковье и Ленобласти, количество погибших в Венесуэле превысило 6,1 тыс. человек

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять человек погибли, шестеро пострадали в результате атаки БПЛА на Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев. На складе в Чехове произошел пожар, получили повреждения электроподстанция и административное здание. В Ленинградской области зафиксированы повреждения на территории складской зоны в Тосненском районе, пострадал человек. Над регионом сбили 17 БПЛА.

- США ввели санкции в отношении ряда структур РФ, включая Сухопутные войска России и два управления Минобороны, в связи с предполагаемым нарушением закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

- Возглавляемые демократами 25 штатов подали иск против президента США из-за новых импортных пошлин в отношении 60 стран, назвав их "незаконными".

- Ормузский пролив может быть открыт для судоходства уже 4 августа, Вашингтон и Тегеран обсуждают этот вопрос, сообщил Дональд Трамп. Он также заявил, что если кто-то и будет получать оплату за проход через Ормуз, то только США, Ирану он этого не позволит.

- Северная Корея осудила военно-морские учения RIMPAC под руководством США как "репетицию войны" и пригрозила ответить "сдерживанием нового уровня".

- Не менее 14 человек погибли, еще семеро получили ранения в результате схода оползня, произошедшего из-за проливных дождей в эфиопском регионе Амхара.

- Количество погибших в результате серии землетрясений, произошедших в конце июня в Венесуэле, увеличилось до 6125 человек.

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