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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 6,1 тыс. человек

Помощь в больницах получили 60 992 человека

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 6,1 тыс. человек
Фото: Cem Tekkesinoglu/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате серии землетрясений, произошедших в конце июня в Венесуэле, увеличилось до 6125 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Ранее сообщалось о 5546 погибших.

Согласно последним данным, в ходе поисково-спасательных операций удалось спасти 6462 человека, медицинскую помощь в больницах получили 60 992 человека.

Оставшимся без крова передано 287 жилых домов, проведен осмотр и оценка 43 679 помещений, из них 41 624 получили повреждения.

Несколько мощных землетрясений произошли к Венесуэле 24 июня. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5 баллов.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Хорхе Родригес Венесуэла
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