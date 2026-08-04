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Нетаньяху подтвердил разногласия с Трампом по соглашению с ХАМАС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что имеет разногласия с президентом США Дональдом Трампом по поводу представленного Советом мира плана по нормализации обстановки в секторе Газа и считает необходимым полное разоружение ХАМАС до перехода к следующей фазе - восстановлению анклава.

"У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (...) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления", - сказал Нетаньяху, его слова приводит "Аль Джазира".

Телеканал уточняет, что премьер сделал эти комментарии после встречи с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым.

В понедельник газета The Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Израиль не намерен отводить войска с демаркационной "желтой линии", отделяющей палестинскую часть сектора Газа от той, которую контролирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее в Израиле заявляли, что предложенный Советом мира план по урегулированию ситуации в секторе Газа не соответствует израильским требованиям, и противоречит интересам страны в регионе. В частности, власти сообщали, что Израиль не отведет войска до полного разоружения ХАМАС.

При этом, как сообщало издание The Times of Israel, представители Совета мира и неназванные американские официальные лица выразили недовольство в связи с израильской позицией, так как властям страны уже несколько месяцев были известны положения плана.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что соглашение, предложенное Советом мира, предусматривает полное разоружение ХАМАС. Предполагается, что после демилитаризации движения израильские войска покинут регион, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

При этом представители ХАМАС неоднократно подчеркивали, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

Хроника 28 февраля – 04 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
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