Поиск

Макрон намерен обсудить на саммите G7 тему прекращения огня на Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на саммите "Большой Семерки" обсудить работу над прекращением боевых действий на Украине.

"Мы над этим будем работать на G7 в Эвиане", - написал он в соцсети Х.

Он выразил недовольство ударом по Киево-Печерской лавре, обвинив в нем Россию.

В Минобороны России заявили, что, комплекс зданий лавры был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot. "Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят. По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot", - заявило ведомство и предположило, что комплекс мог сработать некорректно потому, что "страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности".

Patriot Запад G7 Эммануэль Макрон Франция Эвиан Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

Великобритания запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями

В Финляндии российского капитана сухогруза Fitburg обвинили в повреждении коммуникационного кабеля

Эстонские госучреждения введут "карантин" для электронных писем с российских серверов

Starbucks Korea закроет кофейни для тренингов по истории после скандальной рекламной акции

 Starbucks Korea закроет кофейни для тренингов по истории после скандальной рекламной акции

Сын кронпринцессы Норвегии приговорен к четырем годам тюрьмы

 Сын кронпринцессы Норвегии приговорен к четырем годам тюрьмы

Военные РФ заявили, что в Киево-Печерскую лавру попала американская ракета Patriot

Каллас считает реальным осуществить запрет участникам СВО на въезд в ЕС

Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на вина из Франции

 Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на вина из Франции

Нефть Brent подешевела до $83,24 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9918 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2663 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов