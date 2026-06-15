Макрон намерен обсудить на саммите G7 тему прекращения огня на Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на саммите "Большой Семерки" обсудить работу над прекращением боевых действий на Украине.

"Мы над этим будем работать на G7 в Эвиане", - написал он в соцсети Х.

Он выразил недовольство ударом по Киево-Печерской лавре, обвинив в нем Россию.

В Минобороны России заявили, что, комплекс зданий лавры был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot. "Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят. По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot", - заявило ведомство и предположило, что комплекс мог сработать некорректно потому, что "страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности".